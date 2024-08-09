Президент России подписал федеральные законы в сфере миграционной политики, разработанные Ириной Яровой

Президент России подписал федеральные законы в сфере миграционной политики. Один их них устанавливает обязанность по первоначальной постановке на воинский учет лиц, оформляющих на российское гражданство. МВД России будет предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в российское гражданство. Постановка на воинский учет должна происходить до принесения присяги гражданина России.

За уклонение от исполнения воинской обязанности мигрантов будут лишать свежеполученного гражданства. Как заявляла Ирина Яровая, решение о вступлении в гражданство нашей страны должно сопровождаться осмысленным глубоким уважением к традициям и законам России. Она напомнила, что обязанность по служению Отечеству и защите интересов России — священный долг гражданина страны.



Еще один подписанный закон вводит миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Он сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года.



Также временно находящиеся на территории России граждане будут находится под федеральным контролем: они теперь обязаны информировать МВД о своём местонахождении, сообщать об обстоятельствах и препятствующих самостоятельному выезду из страны. В противном случае, им грозит депортация.



Также контролируемым лицам запрещены госрегистрация в качестве юрлиц и индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, транспорта, а также постановка недвижимости на кадастровый учет и госрегистрация транспорта. Вводится ограничение на право управления транспортными средствами; отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортом; отказ в открытии банковского счета и осуществлении некоторых банковских операций. Кроме того, таким лицам запрещается заключать брак.



При проведении госконтроля в сфере миграции в рамках высылки, полицейские получат право на доступ в помещения, в которых фактически находится иностранец, а также смогут осуществлять наблюдение за иностранным гражданином в данном режиме, в том числе с использованием технических средств.

Напомним, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая является руководителем парламентской комиссии по вопросам миграционной политики.