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  4. На Камчатке краевой суд не поверил раскаянию рецидивиста

На Камчатке краевой суд не поверил раскаянию рецидивиста

12:45
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На Камчатке краевой суд не поверил раскаянию рецидивиста

В Петропавловске-Камчатском городской суд в мае этого года вынес обвинительный приговор в отношении неоднократно судимого 42-летнего жителя краевой столицы. Его признали виновным в оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, а также в угрозе применения ему насилия (статья 319 УК РФ и часть 1 статьи 318 УК РФ).

«Судом установлено, что в апреле этого года полицейские, патрулируя маршрут возле остановки общественного транспорта «Городской фонтан», обратили внимание на распивающего спиртное местного жителя, с ним находился малолетний ребенок. Стражи правопорядка сделали мужчине замечание, предложили прекратить выпивать в общественном месте, предупредив его о возможности привлечения к административной ответственности. Демонстративно игнорируя законные требования, он продолжил распивать алкоголь. После этого ему было предложено проследовать в отдел для оформления правонарушения. Однако с таким решением фигурант не согласился, начал публично оскорблять полицейского нецензурной бранью, схватил его за форменную одежду и располагавшуюся на ней видеокамеру, угрожал избить», - сообщила ИА «Камчатка» старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

Злоумышленника приговорили к двум годам семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей. При этом учли, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

«С наказанием мужчина не согласился, подал апелляционную жалобу, в которой подробно описал своё раскаяние и сожаление по поводу случившегося, в этой связи просил не лишать его свободы. Апелляционная инстанция с учётом мнения прокурора, считавшего наказание справедливым, а также отсутствия исправительного воздействия предыдущих наказаний, не связанных с лишением свободы, не нашла оснований для смягчения приговора», - дополнила Елизавета Денисюк.

Приговор вступил в законную силу.

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