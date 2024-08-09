Как устроена сердечно-сосудистая система человека — объясняют кардиологи

Анатомия сосудистой системы включает в себя сердце, артерии, вены и капилляры Сердце – это центральный насос, который приводит кровь в движение по всему телу. Артерии – трубки, переносящие кровь от сердца к органам и тканям. Артериальная кровь богата кислородом.

Вены – это сосуды, возвращающие кровь обратно к сердцу. Венозная кровь насыщена углекислым газом и продуктами обмена. Капилляры - мельчайшие сосуды, где происходит обмен веществ между кровью и тканями.

Кровь начинает свой путь в сердце, затем движется по артериям, достигает капилляров, где происходит обмен кислорода и питательных веществ на углекислый газ и другие отходы, а затем по венам возвращается обратно к сердцу. Этот процесс непрерывен и жизненно необходим для поддержания функций каждой клетки вашего тела.



Здоровье сосудов - основа вашего благополучия. Сосуды как дороги, по которым кровь доставляет кислород и питательные вещества ко всем органам и тканям. Если эти дороги заблокировать или повредить, это может привести к серьезным последствиям, включая инфаркты, инсульты и многие другие заболевания.