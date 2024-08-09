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  4. Как сосудистая система сигнализирует о проблемах со здоровьем. Врачи поясняют

Как сосудистая система сигнализирует о проблемах со здоровьем. Врачи поясняют

15:10
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Как сосудистая система сигнализирует о проблемах со здоровьем. Врачи поясняют

В Камчатском центре общественного здоровья рассказали о ранних признаках и симптомах, которые могут указывать на проблемы с сосудами. Знание этих сигналов поможет предотвратить серьезные осложнения:

Боль или дискомфорт в ногах при ходьбе может быть признаком периферической артериальной болезни.
Отечность ног или стоп может указывать на недостаточность венозного кровообращения.
Изменения в цвете кожи ног. Побледнение, синюшность или покраснение могут быть признаками нарушения кровообращения.
Постоянной холодные руки или ноги могут свидетельствовать о плохом кровоснабжении.
Боли в груди или одышка могут быть симптомами сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если они возникают во время физической активности.
Головные боли и головокружение могут сигнализировать о высоком кровяном давлении или других сосудистых проблемах.

Если вы заметили эти симптомы, не игнорируйте их, обратитесь к врачу для диагностики и консультации. 

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