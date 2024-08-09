Как сосудистая система сигнализирует о проблемах со здоровьем. Врачи поясняют

В Камчатском центре общественного здоровья рассказали о ранних признаках и симптомах, которые могут указывать на проблемы с сосудами. Знание этих сигналов поможет предотвратить серьезные осложнения:

Боль или дискомфорт в ногах при ходьбе может быть признаком периферической артериальной болезни.

Отечность ног или стоп может указывать на недостаточность венозного кровообращения.

Изменения в цвете кожи ног. Побледнение, синюшность или покраснение могут быть признаками нарушения кровообращения.

Постоянной холодные руки или ноги могут свидетельствовать о плохом кровоснабжении.

Боли в груди или одышка могут быть симптомами сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если они возникают во время физической активности.

Головные боли и головокружение могут сигнализировать о высоком кровяном давлении или других сосудистых проблемах.



Если вы заметили эти симптомы, не игнорируйте их, обратитесь к врачу для диагностики и консультации.