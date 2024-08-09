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Тахикардия и сердечно-сосудистая система

16:45
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Тахикардия и сердечно-сосудистая система

При тахикардии частота сердечных сокращений увеличивается, превышая нормальное значение (более 100 ударов в минуту у взрослых в покое), и в этом могут участвовать сосуды.

Эмоциональный стресс или физические нагрузки могут вызвать высвобождение адреналина, что приводит к увеличению сердечной частоты. Адреналин расширяет сосуды и увеличивает силу и частоту сердечных сокращений.

Высокое кровяное давление может повышать нагрузку на сердце и заставлять его работать быстрее, чтобы поддерживать нормальное кровообращение. Это может привести к тахикардии. Упражнения и физическая активность могут вызвать увеличение частоты сердечных сокращений для обеспечения дополнительного кровоснабжения мышц.

Сужение артерий или недостаточное кровоснабжение органов и тканей может привести к повышению сердечной частоты в попытке компенсировать недостаточное кровообращение. Причиной тахикардии могут стать электролитные дисбалансы, такие как низкий уровень калия или магния, вызывая аномальные электрические импульсы в сердце. Повысить темп сердечных сокращений могут также стать гипертиреоз, воспаления сосудов и некоторые лекарства – стимуляторы симпатической нервной системы.

Если у вас возникла тахикардия или другие сердечные симптомы, важно обратиться к врачу для точной диагностики и лечения. 

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