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  4. Губернатор Камчатки поздравил с Днем строителя работников отрасли

Губернатор Камчатки поздравил с Днем строителя работников отрасли

10:22
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Губернатор Камчатки поздравил с Днем строителя работников отрасли

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил строителей с профессиональным праздником.

«Уважаемые строители Камчатского края! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём строителя! Сегодня в Камчатском крае работает более 800 строительных предприятий, а на стройках региона задействовано свыше пяти тысяч человек. Труд и мастерство камчатских специалистов играют огромную роль в развитии края. Вы создаёте и преображаете населённые пункты, строите дома и социально значимые объекты, повышая качество жизни местных жителей. Ваш профессионализм и умение преодолевать трудности заслуживают уважения. Хочу искренне поблагодарить работников и ветеранов отрасли за мастерство и профессионализм, за каждодневный труд. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых достижений в вашей благородной профессии. С праздником, уважаемые строители!», — сказал глава региона.

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