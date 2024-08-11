Губернатор Камчатки поздравил с Днем строителя работников отрасли

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил строителей с профессиональным праздником.



«Уважаемые строители Камчатского края! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём строителя! Сегодня в Камчатском крае работает более 800 строительных предприятий, а на стройках региона задействовано свыше пяти тысяч человек. Труд и мастерство камчатских специалистов играют огромную роль в развитии края. Вы создаёте и преображаете населённые пункты, строите дома и социально значимые объекты, повышая качество жизни местных жителей. Ваш профессионализм и умение преодолевать трудности заслуживают уважения. Хочу искренне поблагодарить работников и ветеранов отрасли за мастерство и профессионализм, за каждодневный труд. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых достижений в вашей благородной профессии. С праздником, уважаемые строители!», — сказал глава региона.