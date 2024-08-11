Сенатор Борис Невзоров поздравляет работников строительной отрасли Камчатки

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Для Камчатки строительная отрасль имеет особое значение. Сегодня жители оценивают развитие региона по количеству нового жилья и социальных объектов. Стройплощадки для камчатцев – это верный признак движения вперёд. Наш край долгое время оставался в стороне от массового строительства, и мы гордимся, что этим процессам нам удалось придать устойчивую динамику.

Жители Камчатки высоко ценят успехи работников отрасли. Новые жилые микрорайоны, школы и детские сады, спортивные комплексы - в каждый объект строители вкладывают душу. Предстоит сделать еще многое, но главное, что в регионе уже создан профессиональный и ответственный строительный корпус, который год от года меняет облик нашей родной Камчатки к лучшему.

От всей души благодарю за этот нелёгкий, но такой важный для всех жителей труд! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, реализации всех намеченных планов и самых смелых творческих проектов, мира, добра и счастья вам и вашим близким.

С уважением,

Сенатор Российской Федерации

Борис Невзоров