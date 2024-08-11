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  4. Ирина Яровая поздравила Сергея Тарусова с Днём Рождения

Ирина Яровая поздравила Сергея Тарусова с Днём Рождения

14:30
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Ирина Яровая поздравила Сергея Тарусова с Днём Рождения

Сегодня, 11 августа, свой День Рождения отмечает почетный житель Камчатского края, председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей Тарусов. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая направила в адрес именинника поздравительную телеграмму.

«От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения! Много лет Вы инициатор успешных проектов и значимых побед славного коллектива колхоза им. В.И.Ленина. И вместе с тем – чуткий и неравнодушный человек, нежно любящий родной край, настоящий руководитель, готовый поддержать в трудную минуту. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, добра, личных и трудовых побед, вдохновения для новых свершений. Всегда готова к взаимодействию на благо жителей нашей родной Камчатки!», — отметила в словах поздравления Ирина Яровая.

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