Ирина Яровая поздравила Сергея Тарусова с Днём Рождения

Сегодня, 11 августа, свой День Рождения отмечает почетный житель Камчатского края, председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей Тарусов. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая направила в адрес именинника поздравительную телеграмму.



«От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения! Много лет Вы инициатор успешных проектов и значимых побед славного коллектива колхоза им. В.И.Ленина. И вместе с тем – чуткий и неравнодушный человек, нежно любящий родной край, настоящий руководитель, готовый поддержать в трудную минуту. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, добра, личных и трудовых побед, вдохновения для новых свершений. Всегда готова к взаимодействию на благо жителей нашей родной Камчатки!», — отметила в словах поздравления Ирина Яровая.