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  4. Почему для детей важна физическая активность — медики поясняют

Почему для детей важна физическая активность — медики поясняют

11:20
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Почему для детей важна физическая активность — медики поясняют

Согласно медицинским рекомендациям, для полноценного развития дети от 5 лет и подростки должны ежедневно заниматься спортом от 60-ти и более минут (физкультура, прогулки, спортивные секции).

«Основная часть ежедневной физической активности должна приходиться на зарядку, силовые тренировки рекомендуются не менее 3 раз в неделю. С улучшением физической формы у человека вырабатывается выносливость, поэтому нагрузку можно постепенно увеличивать», — советуют в камчатском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Однако, отмечают специалисты, при выборе интенсивности и регулярности спортивных занятий важно наблюдать за самочувствием ребенка и не перегружать его, придерживаясь рекомендованного минимума физической активности.

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