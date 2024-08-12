Прокуратура: Больше половины детских площадок в столице Камчатки небезопасны

В столице Камчатки больше половины детских площадок по результатам прокурорских проверок признаны небезопасными. В 2024 году по результатам обследования 300 игровых уличных площадок общего пользования на 188 вскрыты факты ненадлежащего их содержания. В числе типичных нарушений: отсутствие ограждений площадок, маркировок, табличек с обязательной для указания информацией, ударопоглощающего покрытия в зоне приземления с горки, непроведение мероприятий по окрашиванию, ремонту игрового оборудования (качели, игровой комплекс, песочница), использование неисправных элементов, непринятие мер к демонтажу. Об этом ИА «Камчатка» рассказала старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

По всем установленным фактам прокурорами приняты меры реагирования. К примеру, прокуратура Петропавловска-Камчатского выявила массовые нарушения технических регламентов и государственных стандартов. На игровых площадках по улице Автомобилистов, 5, Академика Королева и Партизанской в краевом центре установлено отсутствие или повреждение ограждений, опасно торчащие металлические части из покрытия, сломанные скамейки с выступающими из них гвоздями.

Прокуратура краевого центра внесла руководителю МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» представление, а также возбудила в отношении названного юридического лица дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих регламентов требований, создавшее причинения вреда жизни и здоровью граждан).

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил заявление надзорного ведомства, признал организацию виновной с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу. Фактическое устранение нарушений и надлежащее содержание детских игровых зон остается на контроле.