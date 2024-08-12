Два беспилотника помогут тушить лесные пожары на Камчатке

На Камчатке в рамках национального проекта «Беспилотные и авиационные системы» два Камчатских отделения лесоохраны обеспечат двумя дополнительными беспилотниками для мониторинга лесных пожаров.

«Применение беспилотных летательных аппаратов безусловно позволят координировать действия специалистов при тушении лесных пожаров и мониторинге. В этом году мы закупим два беспилотника и оснастим ими два подразделения лесоохраны Петропавловска и Быстринского района. Сотрудники охраны лесов обучены работе с аппаратами и готовы к их применению. Опыт использования квадрокоптеров на пожарах уже накоплен», - рассказала заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Елена Домышева.

Квадрокоптеры Геоскан-801 Российского производства являются средством для оперативного видео-мониторинга и инструментальной разведки пожаров в онлайн режиме на расстоянии до 10 километров как в светлое, так и в тёмное время суток и при ограниченно сложных метеоусловиях. Способны держаться в воздухе до 40 минут. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Процесс контрактации завершился в установленный срок и до конца года Охрана камчатских лесов получит два российских беспилотника марки Геоскан 801. Они позволят организовать мониторинг пожарной опасности, в режиме онлайн следить за развитием лесного пожара и контролировать чрезвычайные ситуации.

Отметим, всего в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в течение двух лет на вооружение агентства лесного хозяйства поступят три беспилотных летательных аппарата. Они будут использоваться при тушении лесных пожаров и для нужд лесной охраны.