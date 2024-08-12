Установлен рабочий график нового ФАПа в селе Сосновка на Камчатке

Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Сосновка в Елизовском районе, открытый в начале июля, принимает пациентов по установленному рабочему графику, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Фельдшер Наталья Обидец рассказала, что работает в Сосновке два года, а общий медицинский стаж у нее 43 года.

«Новый ФАП, по сравнению со старым – небо и земля. Всё прекрасно, много кабинетов, светло, бело. Сейчас тут обживаемся. У нас два дня в неделю приём детей и два дня в неделю приём взрослых. И один день у нас профилактический. В этот день мы занимаемся документацией, другими организационными и юридическими вопросами. Сейчас у нас пока что работает три сотрудника – фельдшер, акушерка и уборщица», – поделилась женщина.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», сейчас идёт подготовка к открытию аптечного пункта, а также ждут сотрудника из Елизовской стоматологии для работы в новом стоматологическом кабинете, который расположен в самом ФАПе.

«Посещать новый фельдшерско-акушерский пункт приятно. Помещения светлые, большие. Всё очень нравится. Очень ждём открытия стоматологического кабинета. Раньше приходилось ездить в Николаевку к стоматологу», – поделилась жительница села Ирина.

Чуть больше года назад губернатор Камчатского края Владимир Солодов совместно с министром здравоохранения региона Александром Гашковым посетил село Сосновка. Тогда глава региона поручил реконструировать и переоборудовать здание бывшей школы под размещение фельдшерско-акушерского пункта и аптеки.

Всего около 200 детей и 1200 взрослых жителей Сосновки смогут получать медицинские услуги без выезда из села. Для того, чтобы обеспечить пациентам полноценный приём, в новом фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое — медицинские кабинеты, оснащенные новейшей аппаратурой, а также кабинеты стоматолога и гинеколога.