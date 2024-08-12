Финал специальной программы мастерской управления «Сенеж» был с участием педагогов с Камчатки

В образовательной программе «Женщина-лидер. Флотские города» мастерской управления «Сенеж», Камчатский край представили педагоги из Вилючинска. В состав команд вошли сотрудники средней школы № 3 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Клавдия Барыкина, учитель химии Анна Лакиза и учитель русского языка и литературы Мария Тарлавина, а также учитель технологии Вилючинской школы № 2 Анна Коробкина.

На протяжении четырёх месяцев женщины изучали принципы социального проектирования и создавали собственные командные проекты, нацеленные на улучшение жизни военнослужащих и членов их семей. По окончании обучения в Москве прошли командные презентации участниц образовательной программы. Участницами специального потока стали супруги офицеров, участников СВО, женщины-военнослужащие из регионов базирования Северного, Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

«Огромная благодарность за этот поток! Лично для меня - это очередная доза творчества, новых знакомств и глоток свежего сенежского воздуха. Это возможность попасть в потрясающее сообщество. Три дня невероятной атмосферы, вдохновения, лидерства. Благодарю всех, кто совершил чудо и сделал наш поток», – поделилась эмоциями Клавдия Барыкина.

Проект «Женщина-лидер. Флотские города» разработан мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в партнерстве с единым волонтерским центром Мурманской области, советом Евразийского женского форума и командованием ВМФ России.