Что такое гиподинамия — медицинский ликбез

Гиподинамия – нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы мышц.

«Гиподинамия ведет к функциональным изменениям сердечно - сосудистой и дыхательной систем: в этом случае не работают мышцы, помогающие движению крови по сосудам. Недостаток притока крови к головному мозгу, плохой отток по сосудам шеи приводят к изменениям внутричерепного давления, а это сильная головная боль и утомляемость», — рассказали в камчатском центре общественного здоровья.

К последствиям гиподинамии медики относят расстройства дыхания и пищеварения. Со временем из-за нее уменьшается костная масса, страдают суставы и позвоночник.