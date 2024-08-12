Камчатский музей представит выставку-подскат «Луч солнца сквозь мрачные тучи»

Камчатский краевой художественный музей через неделю, 19 августа, на официальном YouТube-канале музея в 10:00 выйдет виртуальная выставка-подкаст «Луч солнца сквозь мрачные тучи: Петропавловская оборона в картинах из фондовой коллекции музея», сообщили в музее через свой телеграм-канал.

«Выставка посвящена 170-летию Обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году», – сказано в сообщении.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», зрители услышат краткий рассказ о подвиге небольшого военного гарнизона на задворках Российской империи, который взял верх над неприятелем, превосходившим его в военной силе в несколько раз, и познакомиться с работами из музейной коллекции, которые посвящены этому событию.

Канал музея youtube.com/channel/UCQ1dtXmMmYTq4WKbNcFja5A.