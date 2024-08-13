Открытие экофорума «Экосистема. Заповедный край» состоится на Камчатке 20 августа

На Камчатке торжественную церемонию открытия молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» проведут 20 августа в 20:00 на площадке биатлонного комплекса имени Фатьянова. С приветственным словом к участникам форума, жителям и гостям Камчатского края обратятся представители правительства Российской Федерации и региональных органов власти, а завершат церемонию открытия выступления творческих коллективов и приглашённых гостей.

«20 августа в 20:00 на стадионе имени Фатьянова состоится торжественная церемония открытия Молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край". В рамках торжественной церемонии выступит группа "Корни" и барабанное шоу из Москвы и лучшие артисты Камчатского края. Приглашаем всех жителей и гостей нашего региона на торжественную церемонию открытия», - сказал Павел Ясевич, заместитель председателя правительства Камчатского края.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», 19 августа начнёт свою работу первая смена Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодёжь.События. Форум пройдёт на территории круглогодичного молодёжного образовательного центра «Экосистема», созданного при поддержке Росмолодёжи. Участниками смены станут 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов России и из 18 стран мира в возрасте от 14 до 35 лет.

Организаторами Всероссийского молодёжного экологического форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Камчатского края. Генеральным партнёром форума – Госкорпорация «Росатом». Официальными спонсорами – Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», Газпромбанк (АО), ПАО «СИБУР Холдинг». Официальными партнёрами – Движение Первых, Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Фонд Мельниченко. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.