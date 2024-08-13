Нужно ли консультироваться с врачом прежде, чем начать тренироваться?

Часто о физической активности часто задумываются люди, которые уже имеют проблемы с лишним весом, сосудами и т.д.

«Если человек хочет решить проблему ожирения с помощью бега, то это плохая идея. Бег - вид спорта, который хорош для здоровых людей. Любой лишний вес - это дополнительная нагрузка на суставы ног, и спорт с ударной нагрузкой, такой как бег, прыжки и т.д., только добавят проблем с суставами. К тому же при ожирении нельзя обойтись одной физической нагрузкой, нужно менять образ жизни и питание. Врач может посоветовать, как лучше это сделать», — отметили в камчатском центре общественного здоровья.

Некоторые виды спорта могут быть противопоказаны при различных хронических заболеваниях, поэтому обратиться за консультацией по образу жизни к врачу нужно обязательно.