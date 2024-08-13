Резервную линию связи впервые задействовали в Камчатском крае

В Камчатском крае впервые задействовали недавно построенную резервную линию связи, вручную задействовав оборудование для резервирования. Данное решение было принято для восстановления мобильной связи и интернета на полуострове.

«В посёлке Сокоч повредили магистральный оптический кабель, связывающий Камчатку с глобальной сетью интернет. Виновник аварии, без согласования с оператором связи, в ходе проведения земляных работ повредил кабельную линию, проходящую по посёлку. Исполнитель работ самостоятельно известил оператора связи о произошедшем. В 14:12 было определено место повреждения с ориентировочным временем восстановления 6-8 часов. Аварийно-восстановительная бригада разделилась на две группы для более оперативного устранения повреждения», - сообщил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселёв.

Министр добавил, что в результате слаженной работы инженеров и техников связь удалось восстановить в 14:56, задействовав резервный кабель сотовых операторов связи использовав перемычку между посёлком Дальним и городом Елизово. Работы по восстановлению поврежденного магистрального ВОЛС продолжаются. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», сегодня, 13 августа, около полудня Камчатка на несколько часов осталась без оптоволоконной связи, а также наблюдались перебои с мобильной связью.