В пунктах отбора на военную службу жителей Камчатки приглашают обучиться на операторов БПЛА

На Камчатке в пунктах отбора на военную службу по контракту востребованы операторы беспилотных летательных аппаратов. Набор ведётся в легендарную дважды Краснознаменную 40-ю отдельную Краснодарско-Харбинскую бригаду морской пехоты. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«Данные специалисты как никогда сейчас актуальны. Они очень нужны на фронте. В пункты отбора, с каждый днём, приходит всё больше мужчин, которые готовы вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и получить востребованную современную профессию. Уверен, что после окончания специальной военной операции, для многих бойцов сыграет на руку в жизни обучение на оператора БПЛА», - рассказал представитель министерства обороны Российской Федерации.

Список вакансий в пунктах отбора на военную службу по контракту внушительный. От подачи документов до начала обучения проходит всего несколько дней. Между этим необходимо пройти медкомиссию. Срок обучения на оператора БПЛА зависит от уровня подготовки кандидата на военную службу.

«Я много раз слышал, что это уже другая война. Это война техники, война беспилотников. У нас на Камчатке хорошая подготовительная база для обучения на оператора БПЛА. Многие из нас в детстве хотели машинку или вертолёт на пульте управления. Но тут уже не игра, тут от нас и наших действий зависит жизнь, свобода, безопасность жителей нашей страны. Нужно защищать свою Родину», - поделился мнением боец с позывным «Витязь».

В ходе обучения операторы БПЛА научатся:

— управлению БПЛА (взлет, посадка, пикирование, прохождение различных сложных трасс и траекторий), в том числе и с дополнительной нагрузкой БПЛА;

— собирать дроны и готовить их к применению;

— устанавливать программное обеспечение и перепрошивать их;

— снаряжать БПЛА средствами поражения.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», единовременная выплата при подписании контракта о прохождении военной службы в Камчатском крае составляет 905 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00. Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!».