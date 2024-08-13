Как избежать травм во время тренировок? — советы медиков

Во время тренировок люди испытывают азарт и удовольствие. К сожалению, на гормонально-эмоциональном подъеме легко получить травму: растянуть сухожилие, повредить мышцы и даже сломать кость. Если правильно выполнять упражнения и движения, спорт приносит пользу, если неправильно - можно навредить себе. Поэтому сначала лучше заниматься с тренером, который поможет соблюдать правильную технику, в том числе и при занятиях в тренажерном зале.

Следует проводить разминку перед тренировкой и заминку после нее. Разминка разогреет мышцы, что особенно важно для активных видов спорта. Заминка требуется для сердечно-сосудистой системы. После тренировки нужно 10-20 минут медленно, с низким пульсом, подвигаться, например, покрутить педали на велотренажере, прийти в обычное состояние.



Необходимо соблюдать соответствие своих физических данных и нагрузки. Не стоит телу давать нагрузку, к которой оно не готово, например, в первый день в тренажерном зале ложиться под штангу весом 100 кг. Важно понимать свой уровень и адекватно подходить к занятиям.