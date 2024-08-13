Парковку у сквера на улице Войцешека в столице Камчатки скоро заасфальтируют

В Петропавловске-Камчатском в сквере по улице Войцешека скоро заасфальтируют парковочную площадку. Сейчас там укладывают брусчатку на пешеходных дорожках. Благоустройство общественного пространства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Эскизный проект сквера в 2023 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений, объявленного по распоряжению президента России. На его реализацию направлено около 300 миллионов федеральных средств. В рамках благоустройства выполняется мощение пешеходных дорожек, озеленение, обустройство фонтанной композиции. В скором времени начнётся асфальтирование парковочной зоны и установка малых архитектурных форм – игровых и спортивных площадок, лавочек, урн и другого оборудования. Благоустройство долгожданного жителями микрорайона сквера завершится до конца текущего года», - сказал министр строительства и жилищной политики Камчатского края Артём Фирстов.

Благоустройство проходит комплексно. Изменится не только ранее пустующая территория сквера, но и угол на пересечении улиц, известный как площадка у цветочных павильонов «Для милых дам». Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе правительства края.

Добавим, что благоустройство нового сквера будет выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который был инициирован в 2017 году Владимиром Путиным. С начала реализации проекта в Петропавловске-Камчатском благоустроено 11 общественных пространств и более 100 дворовых территорий.