Гимнастика для глаз — просто и полезно

Глаза человека в современном мире испытывают множество перегрузок. Глаза устают, краснеют и могут даже болеть. Иногда приходиться обращаться к офтальмологу. Чтобы помочь им, снять напряжение и снизить вред от компьютера, можно выполнять следующие упражнения:

- закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.

- посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.

- держа голову прямо, медленно вращать глазами: вверх - вправо - вниз - влево, затем в обратную сторону: вверх - влево - вниз - вправо. После посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.

- держа голову прямо, перевести взгляд на счет 1 - 4 вверх, на счет 1 - 6 прямо. Потом аналогичным образом вниз - прямо, вправо - прямо, влево - прямо.



Проделать эти движения по диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1 - 6. Повторить 3 - 4 раза.