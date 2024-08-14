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  4. Камчатцев познакомят с историей гражданской авиации полуострова 17 августа

Камчатцев познакомят с историей гражданской авиации полуострова 17 августа

11:05
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Камчатцев познакомят с историей гражданской авиации полуострова 17 августа

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню воздушного флота России, пройдёт в городе Елизово 17 августа, сообщили в районной администрации через свой телеграм-канал.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», гостей праздника познакомят с историей гражданской авиации края, представят выставку моделей самолетов, квадрокоптеров и беспилотных летательных аппаратов.

«Желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса ГТО. Для детей и взрослых проведут многочисленные мастер-классы, а на малой сцене детей ждёт игровая программа. На главной сцене развернётся концертная программа и пройдёт розыгрыш призов», – добавили мэрии Елизова.

Празднование пройдёт в парке культуры и отдыха «Сказка» в 12:00.

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