Что выбрать: умеренную физическую активность или спорт?

Если человек тренируется, чтобы быть в форме, не задыхаться на лестницах, то достаточно пары тренировок средней интенсивности в неделю. Так ему будет комфортно, вечером он сможет побыть с семьей или поработать, а не упадет от усталости.

Если у человека есть спортивный азарт, он хочет развиваться в выбранном виде спорта, то улучшение спортивных показателей будет стимулом продолжать занятия. Здесь важно оставаться в рамках разумного: не гнаться за рекордами, двигаться постепенно.

Надо понимать, что профессиональный спорт связан с работой с раннего детства, и стать профессиональным спортсменом в 25-30 лет уже вряд ли получится. Также большой спорт сопряжен с травмами и запредельными нагрузками, а это противоречит изначальной цели - поддерживать организм в здоровом тонусе. Профессиональный спорт - это работа, а не хобби.

В любительских тренировках более важен психологический комфорт конкретного человека - как ему лучше: повышать активность и работать над спортивными целями или тренироваться в комфортном умеренном режиме.