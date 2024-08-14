Какие виды спорта подходят пожилым людям — врачи советуют

Спорт в преклонном возрасте способствует понижению давления, уменьшает риск ишемической болезни сердца, диабета второго типа и даже некоторых видов рака, говорят специалисты. Подборкой видов физической активности для пожилых людей поделились в Центре медицинской профилактики

Пеший футбол. Правила пешего футбола похожи на привычные, за исключением самого важного: бегать запрещено. Если судья поймает бегущего игрока, то другая команда получает свободный удар. Игра повышает выносливость, укрепляет сердечно-сосудистую систему, силу мышц, улучшает тонус и координацию.



Тай-чи - китайская малотравматичная практика, включающая в себя серию медленных плавных движений с глубоким дыханием. Каждая поза переходит в следующую без паузы и тело находится в постоянном движении. Во время занятий мышцы обычно расслаблены, а суставы не разгибаются и не сгибаются полностью. Это улучшает гибкость и мышечную силу без чрезмерных нагрузок. Тай-чи улучшает равновесие, что снижает риск падений.



Йога - один из наиболее популярных видов спорта с низкой нагрузкой для пожилых людей, кроме бикрам-йоги. Она полезна для физического и психического здоровья в любом возрасте: улучшает баланс, силу и гибкость, укрепляет сердечную мышцу и помогает справляться со стрессами. Заниматься можно как в залах, так и в городских парках. Начинающие могут это делать дома сами, без инструктора.



Плавание - хорошая аэробная физическая активность, снижающая риск заболеваний, улучшающая эмоциональное здоровье и работу суставов. Упражнения в воде доступны людям любых возрастов, а риски получить травму ниже, чем при занятиях другими видами спорта. Можно попробовать водное поло или аквааэробику.



Скандинавская ходьба потребует специальных палок, которые обеспечивают равномерную нагрузку на все тело, помогают сжигать больше калорий, чем при обычной ходьбе, и улучшают походку и осанку. Освоить правильную технику помогают инструкторы.



Прежде чем заниматься новым видом спорта или фитнеса, проконсультируйтесь со специалистом.