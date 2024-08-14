На Камчатке вышла новая книга серии «Герои Отечества»

Вышла новая книга из серии «Герои Отечества. Честь и слава Камчатки», она посвящена Герою СВО Александру Гоголеву, сообщили в краевом министерстве культуры.

«Сослуживцы называют Александра Гоголева уникальным человеком. Разведчик 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригады морской пехоты имеет звания Героя Донецкой Народной Республики, кавалера ордена Мужества, награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени, медалями "За отвагу" и "Суворова", медалью ЛНР "За боевые заслуги". Александр доблестно сражался и выполнял боевые задачи на территории Донбасса», – сказано в сообщении.

Как стало известно информагентству «Камчатка», автором очерка о защитнике Донбасса «ПоZыVной Восток» стал председатель регионального отделения Союза писателей России Александр Смышляев. Тираж издания – тысяча экземпляров.

Сейчас книги находятся в краевой научной библиотеке имени Крашенинникова и будут направлены в библиотеки, музеи и школы края.

«ПоZывной Восток» – четвертая книга из серии «Герои Отечества. Честь и слава Камчатки». Ранее были изданы «ПоZывной Джида» о Егоре Григорьеве; «Мильковские ПоZывные» о Викторе Николаеве, Дмитрии Попове, Владимире Косенькове, Дмитрии Князеве, Алексее Морозе, Руслане Саидове, Андрее Конценебине, Вячеславе Чебыкине, Дмитрии Архарове, Александре Братусе, Иване Олифере, Максиме Тё; «ПоZывные Корякии» о Льве Никифорове, Германе Яганове, Романе Шмагине, Михаиле Пивране, Андрее Волкове, Виталии Таккаве, Раэле Акугуке.