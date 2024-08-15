Что поможет сохранить бодрость и здоровье после 50 лет

Продление жизни достигается за счет продления периода здоровья. И здесь есть основные правила, которые следует соблюдать.

Режим дня. Размеренность и распорядок важно соблюдать во всем: вставать и ложиться в одно и то же время и в будни, и в выходные. Питаться лучше тоже по расписанию. Есть нужно не менее трех раз в день, порции - небольшие. Самый обильный прием пищи - утром, а ужин старайтесь делать легким.

Правильное питание. В рационе должно присутствовать все необходимое: высококачественные белки, полиненасыщенные жиры, "сложные" углеводы.



Соблюдайте питьевой режим. Основа рациона - сезонные овощи и фрукты, морская рыба, нежирное мясо, крупы, орехи, бобовые.



Сохраняйте активность. 30 минут быстрой ходьбы в день вполне достаточно для того, чтобы оставаться бодрыми на долгие годы. В сочетании с рациональным режимом питания физическая активность существенно отодвигает наступление болезней старости.



Алкоголь провоцирует окислительный стресс и ускоряет старение организма. Поэтому тем, кто хочет жить долго, стоит от спиртного отказаться.