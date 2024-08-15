Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Здоровье
  4. Что поможет сохранить бодрость и здоровье после 50 лет

Что поможет сохранить бодрость и здоровье после 50 лет

09:45
49
Что поможет сохранить бодрость и здоровье после 50 лет

Продление жизни достигается за счет продления периода здоровья. И здесь есть основные правила, которые следует соблюдать.

Режим дня. Размеренность и распорядок важно соблюдать во всем: вставать и ложиться в одно и то же время и в будни, и в выходные. Питаться лучше тоже по расписанию. Есть нужно не менее трех раз в день, порции - небольшие. Самый обильный прием пищи - утром, а ужин старайтесь делать легким.
Правильное питание. В рационе должно присутствовать все необходимое: высококачественные белки, полиненасыщенные жиры, "сложные" углеводы.

Соблюдайте питьевой режим. Основа рациона - сезонные овощи и фрукты, морская рыба, нежирное мясо, крупы, орехи, бобовые.

Сохраняйте активность. 30 минут быстрой ходьбы в день вполне достаточно для того, чтобы оставаться бодрыми на долгие годы. В сочетании с рациональным режимом питания физическая активность существенно отодвигает наступление болезней старости.

Алкоголь провоцирует окислительный стресс и ускоряет старение организма. Поэтому тем, кто хочет жить долго, стоит от спиртного отказаться. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Как сохранить бодрость и здоровье после 50 лет? Советы медиков
Врачи с Камчатки рассказали, как сохранить здоровье мозга
Как физкультура влияет на людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых и с болезнью
Ирина Яровая: здоровье и безопасность детей — самое важное!
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.