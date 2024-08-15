На юге Камчатского края шли дожди, в Слаутном наблюдались заморозки

В Камчатском крае синоптики подвели погодные итоги первой декады месяца. В первые десять дней августа на Дальнем Востоке и в акваториях прилегающих морей продолжалась активная циклоническая деятельность. Средняя температура воздуха на Камчатке держалась в пределах многолетних значений. Исключение составил Пенжинский район, где декадная температура воздуха оказалась на 2-3°С ниже обычного.

В центральных районах и на юго-востоке полуострова в отдельные дни температура воздуха повышалась до +25,+27°С. В самые холодные ночи в долине реки Камчатка и на северо-западе края температура воздуха опускалась до 0,+4°С, а в селе Слаутном Пенжинского района 10 августа наблюдались заморозки до -1°С. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Усть-большерецком районах и на юге Мильковского округа количество выпавших осадков в 1,5-3,6 раза превысило декадную норму. Сильные дожди прошли в этих районах 9 августа при влиянии охотоморского циклона. В остальных районах осадки распределялись неравномерно.

Дефицит осадков наблюдался в Быстринском, Карагинском и на побережье Усть-Камчатского района. Их выпало около 40 процентов от нормы. А в окрестностях сёл Слаутное и Апука сумма осадков была в 1,7-1,9 раза больше обычного.