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  4. Камчатский тренер Елена Иванова дала советы, как начать заниматься спортом

Камчатский тренер Елена Иванова дала советы, как начать заниматься спортом

11:30
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Камчатский тренер Елена Иванова дала советы, как начать заниматься спортом

Мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону, тренер Петропавловской детской спортивной школы по зимним видам спорта Елена Иванова приняла участие в программе «Медкабинет» от камчатского центра общественного здоровья.

Спортивный специалист оценила уровень заинтересованности детей и взрослых занятиями спортом. По словам Елены Ивановой, снаряжение лыжной базы «Лесная» недостатка в спортсменах не испытывает ни зимой, ни летом.

«Зимой – это, конечно, лыжи, а вот летом у нас можно видеть группы йоги, пилатеса и других направлений, которые предпочитают заниматься на природе, и наша база для этого хорошо подходит. Биатлонный комплекс тоже популярен – дорожки подготовлены и для бегунов, и для роллеров», — рассказала тренер.

Также Елена Иванова оценила вовлеченность в спорт школьников и рассказала о позитивном влиянии тренировок на волю и характер, успеваемость в школе и общее здоровье ребенка.

Тренер напомнила, что Петропавловская детская спортшкола по зимним видам спорта ежегодно проводит набор в свои секции, о чем размещается информация на сайтах базы «Лесная» и краевого Министерства спорта.

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