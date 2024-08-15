Набор в судостроительный класс ведёт школа № 3 в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском в школе № 3 продолжается набор десятиклассников на новый учебный год в инженерный класс судостроительного профиля.

«В течение двух лет ребята смогут освоить 3D-сканеры и принтеры, лазерные станки с программным управлением для обработки дерева и металлов, изучить робототехнику, основы технологического предпринимательства и другие предметы естественно-научного цикла. На углубленном уровне будут представлены такие предметы как «Математика», «Физика», «Информатика». В процессе обучения школьники посетят предприятия, мастер-классы, лекции и другие мероприятия от индустриальных партнеров, а также встретятся с ведущими инженерами-экспертами», - об этом ИА «Камчатка» рассказали в Камчатском институте развития образования.

Там добавили, что в этом году к учебному процессу подключится крупная дальневосточная компания – ООО «Рем-Нова ДВ».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», для школьников из Петропавловска в этом году открыт набор в туристический класс на базе школы № 41 и медицинский класс в СОШ № 45.