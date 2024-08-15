Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Здоровье
  4. Почему мышцам нужна растяжка? — медики отвечают

Почему мышцам нужна растяжка? — медики отвечают

12:59
38
Почему мышцам нужна растяжка? — медики отвечают
Во всех видах разминки есть упражнения на растяжку. Если не уделять ей внимание, возникает риск заболеваний суставов. Сначала - ограничение в движениях, а потом может появиться артрит и другие патологии. Как правило, это случается в пожилом возрасте, но задуматься о профилактике уже пора.
Упражнения на растяжку (есть даже целое направление «скретчинг») дают следующий эффект:
- сохраняют мышцы эластичными, снимают спазмы;
- сохраняют подвижность суставов;
- увеличивают силу мышц;
- ускоряют приток крови к мышцам, улучшая обменные процессы в клетках, убирая отечность;
- снижают риски травм и развития заболеваний суставов.

Также стретчинг растягивает грудные мышцы и укрепляет мускулы спины, помогая снять сутулость. При ровном позвоночнике внутренние органы нормально функционируют. Если осанка нарушена, то в первую очередь страдают легкие и сердце.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Для чего нужна физкультура пожилым людям? Отвечают врачи краевого ЦОЗ
Существуют ли гипоаллергенные породы животных – отвечают медики Камчатки
Поможет ли спорт снизить риск смерти? Отвечают медики
О влиянии алкоголя на психику рассказывают медики
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.