Почему мышцам нужна растяжка? — медики отвечают

Во всех видах разминки есть упражнения на растяжку. Если не уделять ей внимание, возникает риск заболеваний суставов. Сначала - ограничение в движениях, а потом может появиться артрит и другие патологии. Как правило, это случается в пожилом возрасте, но задуматься о профилактике уже пора.
Упражнения на растяжку (есть даже целое направление «скретчинг») дают следующий эффект:
- сохраняют мышцы эластичными, снимают спазмы;
- сохраняют подвижность суставов;
- увеличивают силу мышц;
- ускоряют приток крови к мышцам, улучшая обменные процессы в клетках, убирая отечность;
- снижают риски травм и развития заболеваний суставов.
Также стретчинг растягивает грудные мышцы и укрепляет мускулы спины, помогая снять сутулость. При ровном позвоночнике внутренние органы нормально функционируют. Если осанка нарушена, то в первую очередь страдают легкие и сердце.