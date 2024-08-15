Почему мышцам нужна растяжка? — медики отвечают

Во всех видах разминки есть упражнения на растяжку. Если не уделять ей внимание, возникает риск заболеваний суставов. Сначала - ограничение в движениях, а потом может появиться артрит и другие патологии. Как правило, это случается в пожилом возрасте, но задуматься о профилактике уже пора.

Упражнения на растяжку (есть даже целое направление «скретчинг») дают следующий эффект:

- сохраняют мышцы эластичными, снимают спазмы;

- сохраняют подвижность суставов;

- увеличивают силу мышц;

- ускоряют приток крови к мышцам, улучшая обменные процессы в клетках, убирая отечность;

- снижают риски травм и развития заболеваний суставов.

Также стретчинг растягивает грудные мышцы и укрепляет мускулы спины, помогая снять сутулость. При ровном позвоночнике внутренние органы нормально функционируют. Если осанка нарушена, то в первую очередь страдают легкие и сердце.