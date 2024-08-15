Сезон охоты на бурого медведя и снежного барана открыт в Камчатском крае

На Камчатке открыт сезон охоты на бурого медведя и снежного барана. Он продлится до 30 ноября текущего года.

«Открыта охота на снежного барана и бурого медведя во всех муниципальных районах Камчатского края. Постановлением утверждены к добыче 435 особей снежного барана и 3103 особи бурого медведя в период с 1 августа по 30 ноября 2024 года. Разрешение на добычу в общедоступных охотничьих угодьях можно получить в отделе разрешительной деятельности и госохотреестра министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края», – сообщил исполняющий обязанности начальника отдела разрешительной деятельности и государственного охотреестра министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Даниил Масколенко.

Ознакомиться с постановлением «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, для Камчатского края на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года» можно на официальном сайте на страничке министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться по номеру телефона: 8 (4152) 42-43-38.

Напомним, что изменились реквизиты для оплаты государственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, ознакомится с которыми можно на сайте министерства.



Фото: Виктор Гуменюк