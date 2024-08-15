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  4. Первая театральная смена завершилась в лагере имени Гагарина на Камчатке

Первая театральная смена завершилась в лагере имени Гагарина на Камчатке

16:08
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Первая театральная смена завершилась в лагере имени Гагарина на Камчатке

На Камчатке в детском оздоровительном лагере имени Гагарина завершилась первая театральная смена. Камчатский театр кукол и Движение Первых выступили организаторами данной смены при поддержке регионального министерства образования.

«Ежегодно в Камчатском театре кукол проходит фестиваль "ПРО. ЛЮБОВЬ.ТЕАТР", в рамках которого школьники со всей Камчатки участвуют в молодёжном проекте "Театральный поединок". Продолжением проекта стало создание летней театральной смены, где ребята в возрасте от 12 до 17 лет принимали участие в мастер-классах по актёрской импровизации, осваивали сценическую речь и сценическое движение, а также приобретали навыки актерского мастерства», – рассказала актриса Камчатского театра кукол Ирина Спица.

Во время летней смены ребята приняли участие в различных мастер-классах «Театральный поединок, немой раунд», «Гостевание», в квест-игре «В поисках шляпки», купались в бассейне, а также выполняли различные задания, раскрывающие их актёрские способности. Кроме того, школьники участвовали в постановке спектакля «Тайна города», сценарий которого родился у режиссёра спустя две недели, проведённых с воспитанниками. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Темой нашего спектакля стала "Алиса в стране чудес", но немного видоизмененная по сюжету. В постановке использовались несколько форм театра кукол: театр предмета, теневой, иммерсивный, а также живой план. Например, судно дети сами сделали из бутылок, роли рыбаков играли руки в белых перчатках, а морское чудище работало в трёх проекциях. Все декорации и куклы изготавливались руками воспитанников театральной смены под моим чутким руководством. Мы прекрасно закрыли театральную смену, и ребята с удовольствием отметили, что примут участие в ней ещё», – отметила режиссёр-постановщик Елизавета Воронова.

Погружением зрителей в сценический процесс стали ветер от вееров, вода из пульверизатора, также актёры передавали фонарик и цветные баночки, наполненные водой, тем самым создавая атмосферу подводного мира.

По итогам летней театральной смены ребята приняли участие в импровизационной игре «Театральный поединок», где представили зрителям миниатюру. В основу программы легли авторские методики автора всероссийской театральной игры «Импровизационный БАТЛ», руководителя проекта «Театральный поединок», актера Максима Драченина (город Москва) и актрисы Камчатского театра кукол Елизаветы Вороновой.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», организаторы мероприятия – Камчатский театр кукол, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Проект реализуется при поддержке министерства образования Камчатского края.

Отметим, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Напомним, что по словам губернатора региона Владимира Солодова, в планах увязывать работу лагеря имени Гагарина с молодёжным Центром развития экологических компетенций «Экосистема».

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