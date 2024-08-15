Владимир Солодов гарантировал поддержку в реабилитации камчатскому бойцу СВО на лечении в госпитале Москвы

Губернатор края Владимир Солодов находится в рабочей командировке в Москве. Здесь он побывал в центральном военном клиническом госпитале Минобороны России чтобы встретится с земляками, участниками СВО. Бойцы рассказали о службе и о том, как организован процесс их лечения. Они заверили главу региона, что уровень медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения на высоте, врачи — большие молодцы и совершают настоящие чудеса.

«В рамках лечения врачам предстоит ещё много работы. Но они сказали, что меня “починят”. Потом скорее всего вернусь назад в зону спецоперации. 18 июня я попал под ракетный удар, когда мы покупали продукты. Сейчас прохожу лечение в Москве. Сам из Петропавловска-Камчатского. Ко мне сюда приезжала жена, ухаживала за мной, поскольку я был лежачий. Сейчас она вернулась на Камчатку, так как нужно готовиться к новому учебному году, собирать детей в школу и садик», — рассказал артиллерист 40-й бригады морской пехоты.

В диалоге выяснилось, что одному из военнослужащих, после прохождения комиссии, требуется поддержка в обеспечении техническими средствами реабилитации и губернатор заверил, что она будет оказана.

«В нашем камчатском Фонде “Защитники Отечества” вас проконсультируют по вопросу предоставления протезов. Они очень хорошего качества, помогают максимально сохранить подвижность, вплоть до занятия спортом. Я со своей стороны посодействую в скорейшем получении всех необходимых документов для дальнейшего протезирования, а также вашем трудоустройстве, либо получении дополнительного образования. Это вместе с вами обсудим после восстановления, а пока что подумайте, чем бы хотели заниматься после возвращения на Камчатку. Обязательно будем помогать вам интегрироваться в дальнейшую жизнь после завершения участия в специальной военной операции», — сказал Владимир Солодов.