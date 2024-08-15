Кому нельзя «тянуться» на тренировке? — врачи предупреждают

Врачи отмечают следующие состояния, при которых упражнения на растяжение мышц противопоказаны:
Травмы и любые заболевания суставов и мышц.
Искривления позвоночника (серьёзные, требующие внимания врача)
Артриты
Злокачественные опухоли
Остеопороз
Болезни сосудов
Острый тромбоз
Гематомы
Переломы
Гипертония
Заболевания сердца.
Послеоперационные состояния
Грыжи.
Грипп и инфекционные заболевания.
При патологии опорно-двигательного аппарата или наличии других заболеваний, нужно проконсультироваться с врачом. Растяжка может ускорить выздоровление, но лишь при правильном подборе упражнений. Здесь поможет лечащий доктор, физиотерапевт или врач по лечебной физической культуре.