Кому нельзя «тянуться» на тренировке? — врачи предупреждают

Врачи отмечают следующие состояния, при которых упражнения на растяжение мышц противопоказаны:

Травмы и любые заболевания суставов и мышц.

Искривления позвоночника (серьёзные, требующие внимания врача)

Артриты

Злокачественные опухоли

Остеопороз

Болезни сосудов

Острый тромбоз

Гематомы

Переломы

Гипертония

Заболевания сердца.

Послеоперационные состояния

Грыжи.

Грипп и инфекционные заболевания.



При патологии опорно-двигательного аппарата или наличии других заболеваний, нужно проконсультироваться с врачом. Растяжка может ускорить выздоровление, но лишь при правильном подборе упражнений. Здесь поможет лечащий доктор, физиотерапевт или врач по лечебной физической культуре.