Новые виды спорта, доступные как зимой, так и летом

Сравнительно новыми видами активности поделились в Камчатском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Эти дисциплины доступны даже в холодное время года.

Спайкболл можно себе позволить дома или на отдыхе, главное - иметь инвентарь. Это смесь уличной игры в «квадрат» и пляжного волейбола, где используется небольшая сетка-батут, натянутая в 20 сантиметрах над землёй, и маленький мячик. Две команды по два человека встают с четырёх сторон от батута и стараются в три касания переправить мяч рикошетом от сетки в сторону противника. Очко засчитывается в том случае, если противник не может перевести мяч ударом от сетки.



Айс-картинг – для экстремалов, но более безопасен, так как на скользкой поверхности нельзя набрать большую скорость и вылететь с трассы. Проводится по замерзшей поверхности водоёмов или на специальном треке, покрытом слоем льда. Развороты, заносы и скольжения на картодроме гарантированы.



Падел - игра ракеткой, включающая в себя элементы большого и настольного тенниса, сквоша и бадминтона. Игра проста и понятно. В классический падел играют два на два. От большого тенниса он позаимствовал разметку корта и правила игры. От сквоша – прозрачные четырёхметровые стены по периметру, которые участвуют в игре, а от пинг-понга - «нижнюю» подачу и ракетки.