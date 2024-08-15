Ирина Яровая помогла жительнице Вилючинска получить помощь ведущих медиков страны

Жительница Вилючинска Ирина Акманова от всего сердца благодарит вице-спикера Госдумы РФ Ирину Яровую за помощь в критической жизненной ситуации. Парламентарий в «ручном» режиме ускорила процесс отправки женщины в крупнейший медицинский федеральный центр - ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» в Санкт-Петербурге и взяла на контроль лечение после обнаружения у жительницы Камчатки новообразования в головном мозге.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая уже была знакома семье из Вилючинска. Они давно называют Ирину Яровую своей крестной феей. В 2021 году парламентарий буквально спасла жизнь дочери Ирины - Полины, когда у юной жительницы города подводников обнаружили злокачественную опухоль, разрастающуюся быстрыми темпами. Тогда Ирина Яровая незамедлительно организовала транспортировку девочки и договорилась о выделении места в федеральном центре имени Дмитрия Рогачева. А сейчас, спустя три года помощь понадобилась маме Полины.

«Сначала я не думала, что все так серьёзно. Думала хондроз какой-то, а потом в мае этого года пошла к неврологу. Меня сразу положили в больницу в отделение нейрохирургии, там я пролежала около месяца. Врачи сделали вызов в Санкт-Петербург, чтобы дальше поехать на лечение в центр Алмазова. Опухоль росла, давила на слуховые каналы. Я очень плохо спала, плохо себя чувствовала. Мы очень ждали, когда придет вызов. И когда вызов пришел, а билетов нет. Я в Петропавловске и не могу туда полететь», — рассказала жительница Вилючинска Ирина Акманова.

Мама Полины переживала, что за время ожидания может возникнуть значительное ухудшение состояния и как следствие непоправимые последствия для здоровья, поэтому обратилась за помощью к Ирине Яровой. И снова, когда вопрос касается жизни и здоровья, Ирина Яровая реагирует незамедлительно. В оперативном порядке парламентарий связалась с федеральным Министерством здравоохранения. Ситуация была взята на личный контроль. Жительница Вилючинска без промедлений вылетела в северную столицу. Там в течение недели женщине провели необходимое обследование и сразу после - оперативное лечение.

«Я надеялась, что Ирина Анатольевна не отвернется. Потому что все-таки двое детей у меня. И она сразу же помогла. И, конечно, врачи из центра Алмазова, они большие молодцы, так быстро прооперировали. А Ирина Анатольевна была на связи и контролировала весь ход лечения. В критической ситуации, конечно, обращаешься к Ирине Анатольевне и она помогает. Никто не может, а она помогает. Она также посодействовала, чтобы меня доставили обратно домой. Я добралась до Камчатки благодаря ей», — добавила женщина.

После успешно проведенного оперативного лечения Ирина Яровая в «ручном» режиме решила вопрос о транспортировке женщины до Камчатки, с учетом бронирования специальных мест и сопровождения в аэропорту. Камчатский депутат договорилась об этом с Федеральным агентством воздушного транспорта и авиакомпанией «Аэрофлот».

Сейчас мама Полины - Ирина Акманова уже дома, в Вилючинске, восстанавливает силы вместе с детьми. Они все вместе выражают парламентарию самые искренние слова благодарности.

«Ирина Анатольевна уже стала нам родной, уже как наша родственница. Мы все время про нее вспоминаем, всегда, когда её показывают по телевизору. Дай Бог, ей здоровья! Я даже не представляю, что было бы, если бы её не было с нами, как бы повернулась ситуация. Полина тоже часто вспоминает Ирину Анатольевну, передает ей большой привет, благодарит за то, что подарила нам возможность выжить. Она помогает, кстати, многим. Я работаю в санатории в Вилючинске. И многие, кто к нам приходит, хвалят Ирину Анатольевну, за то, что она помогает. Конечно, это очень хорошо», — заключила Ирина Акманова.

Добавим, чтобы вопросы лечения жителей полуострова решались оперативно и качественно, Ирина Яровая ведет постоянную работу, как на региональном, так и федеральном уровнях. Так, в сентябре 2023 года по приглашению парламентария на полуостров приезжали высококлассные специалисты медицинского центра имени Дмитрия Рогачева. В октябре 2023 года на Камчатке по инициативе Ирины Яровой побывала целая бригада лучших онкологов сразу трех федеральных клиник страны. Планируется приезд федеральных врачей и в этом году. Московские врачи проведут диспансеризацию жителей Камчатки. Ирина Яровая обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением составить план-график диспансеризации. Парламентарий много лет оказывает большую помощь системе здравоохранения Камчатки. Более того, лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.