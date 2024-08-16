Простые упражнения для общего оздоровления — рекомендации меликов

Чтобы разнообразить домашнюю тренировку, специалисты советуют попробовать следующие упражнения:



- поза рыбы растягивает грудной отдел позвоночника, улучшает кровоток в легких, оздоравливает кишечник. Лягте на спину, упритесь локтями в пол. Затем прогнитесь в грудной клетке так, чтобы лопатки оторвались от пола, а макушка — нет. Задержитесь на одну минуту.

- поза перевернутого стола со стороны выглядит довольно легкой, но не все простоят в ней и минуту. Укрепляет спину, формирует ровную осанку. Сядьте на пол, согнув ноги в коленях. Руки заведите за себя, они должны стоять на ширине плеч. Поднимите туловище вверх, отталкиваясь. От головы до коленей должна идти прямая линия параллельная полу. Задержитесь на 30–60 секунд.

- усложненная «кошка»: встать на четвереньки, выгнуть и прогнуть спину, усложнив тем, на вдохе прогнуться в спине и поднять прямую ногу вверх. На выдохе согнуть и подтянуть ее к груди, затем все повторить. Сначала работайте одной ногой, потом другой.

- модифицированный «бегун» - встать в выпад с согнутой в колене передней ногой, а второй выпрямленной и лежащей на полу. Если вы выставили правую, то просуньте через нее прямую руку с той же стороны, опираясь на пол. Постарайтесь коснуться грудью пола.



Еще больше разнообразить тренировки можно на занятиях по фитнесу, растяжке, йоге или аэростретчингу, при котором упражнения выполняются на подвесных полотнах в виде гамака. Главное - заниматься регулярно. Если не хватает мотивации тренироваться дома, помогут групповые уроки.