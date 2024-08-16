Важные правила для сохранения баланса гормонов в организме человека

Разберитесь с перееданием! Оно может иметь как физиологические (гормональные), так и психологические причины. Решать их нужно вместе в медицинскими специалистами поясняют в Камчатском центре общественного здоровья.

Для того, чтобы сохранить баланс гормонов и здоровое стройное тело, не стоит тренироваться более 4 раз в неделю, организму это принесет стресс, но похудеть не поможет,



Кроме того, не стоит надеяться на «суперфуды» сжигающие вес, - продуктов с отрицательной калорийностью не существует.

Принимая БАДы, следует помнить про бустеры для их усвоения. Например, витамин С или фолиевая кислота для железа, витамины D, В6 - для магния и т.д.

