Чтобы составить правильно свой рациона питания, важно понимать свой уровень метаболизма - совокупность химических реакций, происходящих в организме для поддержания жизни и включающих в себя два процесса:
катаболизм (разрушение молекул для получения энергии) и анаболизм (синтез новых молекул для строительства и восстановления тканей).
Оба этих процесса играют важную роль в поддержании гомеостаза в организме, обеспечивая получение энергии из пищи; синтез белков, жиров и углеводов; регуляцию температуры тела; обеспечение функций органов и систем.
Метаболизм зависит от многих факторов, включая возраст, и влияет на следующее:
- вес и массу тела (на то, как организм использует энергию и как происходит накопление жира);
- уровень энергии и физическую активность;
- здоровье сердечно-сосудистой системы;
- уровень холестерина, кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- уровень сахара в крови;
- качество сна;
- настроение и психическое здоровье
- скорость регенерации тканей
- внешний вид и здоровье кожи, волос, ногтей.
Что нужно знать о метаболизме — медики рассказывают
Чтобы составить правильно свой рациона питания, важно понимать свой уровень метаболизма - совокупность химических реакций, происходящих в организме для поддержания жизни и включающих в себя два процесса: