Что нужно знать о метаболизме — медики рассказывают

Чтобы составить правильно свой рациона питания, важно понимать свой уровень метаболизма - совокупность химических реакций, происходящих в организме для поддержания жизни и включающих в себя два процесса:



катаболизм (разрушение молекул для получения энергии) и анаболизм (синтез новых молекул для строительства и восстановления тканей).



Оба этих процесса играют важную роль в поддержании гомеостаза в организме, обеспечивая получение энергии из пищи; синтез белков, жиров и углеводов; регуляцию температуры тела; обеспечение функций органов и систем.



Метаболизм зависит от многих факторов, включая возраст, и влияет на следующее:

- вес и массу тела (на то, как организм использует энергию и как происходит накопление жира);

- уровень энергии и физическую активность;

- здоровье сердечно-сосудистой системы;

- уровень холестерина, кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний;

- уровень сахара в крови;

- качество сна;

- настроение и психическое здоровье

- скорость регенерации тканей

- внешний вид и здоровье кожи, волос, ногтей.