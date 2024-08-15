Владимир Путин подписал закон, помогающий резидентам ТОР и СПВ повысить эффективность страховых взносов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, помогающий резидентам ТОР и СПВ повысить эффективность применения льготы по страховым взносам.

Как подчеркнул Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО, данные меры помогают строить новые предприятия, создавать новые рабочие места, что в будущем позволит вносить значительный вклад в развитие экономики страны.

Новый закон позволяет приостановить на срок до трёх лет применение пониженных с 30 % до 7,6 % страховых взносов. Для резидентов ТОР и СПВ льгота действует 10 лет, её применение наиболее выгодно на этапе ввода нового проекта в эксплуатацию, когда уже создано значительное количество рабочих мест. Предельный срок, на который можно отложить применение льготы, также составляет три года, это стимулирует инвесторов не затягивать с инвестиционной стадией. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«В первую очередь нововведение важно для проектов, которым пандемия коронавируса или санкционное давление западных стран не позволили запустить производства в срок и набрать основной штат сотрудников. Бизнес может приостановить применение преференции на срок до трёх лет, до начала этапа активного набора сотрудников. Для этого необходимо направить уведомление в налоговый орган», - сообщил Сергей Скалий, заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов.

По соглашениям с КРДВ на Дальнем Востоке и в Арктике резиденты ТОР и СПВ реализуют около 2800 проектов, вкладывают более 7,8 трлн рублей и создают 272,2 тыс. рабочих мест. Фактически в экономику страны бизнес вложил 3,7 трлн рублей и создал 131,4 тыс. рабочих мест, ввел в работу 810 проектов.