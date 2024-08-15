Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2024

На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума–2024, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

«Россия продолжает разворот на Восток. Это требует строительства новых железных и автомобильных дорог, энергетических мощностей, дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Залогом опережающего развития Дальнего Востока является поддержка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его видение приоритетности задач, стоящих перед макрорегионом. Развитие Дальнего Востока объявлено главой государства национальным приоритетом на весь XXI век. Для этого разрабатываются и внедряются уникальные меры поддержки, которые потом распространяются на другие территории страны. Уже девятый год результаты этого развития презентуются на Восточном экономическом форуме, который стал не только крупнейшей международной площадкой для проведения встреч с ведущими российскими компаниями и зарубежными партнерами, но и одним из инструментов качественного изменения условий жизни на Дальнем Востоке и в Арктике», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

«Восточный экономический форум зарекомендовал себя как важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое значение обретает конструктивный международный диалог сегодня, в условиях глобальных изменений. В связи с возросшим запросом на суверенное развитие страны ищут новые точки роста – это определяет приоритеты предстоящего Форума. Представители российских и зарубежных органов власти, экспертного и бизнес-сообществ обсудят совершенствование инструментов мировой торговли и межгосударственной системы расчетов, пути достижения технологического суверенитета, а также вопросы полноформатного сотрудничества, в том числе в рамках интеграционных объединений. Большое внимание будет уделено развитию российского Дальнего Востока. На ВЭФ рассмотрят такие темы, как экономический потенциал развития территорий, преференциальные режимы и мастер-планы дальневосточных городов. Убежден, что Форум позволит наметить новые векторы развития в условиях глобальных перемен и выработать механизмы, которые обеспечат лидерство России в сотрудничестве с партнерами в АТР», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках блока «Новые контуры международного сотрудничества» участники обсудят глобальные вызовы, которые стоят перед Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, роль ШОС и БРИКС в строительстве многополярного мира, инвестиционное взаимодействие, вопросы климатической повестки и многие другие темы.

В трек «Технологии независимости» входят сессии, посвященные экономике данных и цифровой трансформации государств, модернизации производств, искусственному интеллекту, новой энергетике и прочим вопросам.

Развитие мировой торговли и инвестиций, вопросы денежно-кредитной политики и интеллектуальной собственности будут в центре внимания экспертов направления «Финансовая система ценностей».

В рамках трека «Транспорт и логистика: новые маршруты» обсудят перспективы Северного морского пути, сотрудничество в сфере логистики, развитие международных транспортных коридоров, а также повышение связанности регионов ДФО.

Совершенствование преференциальных режимов, условий для малого бизнеса и мер поддержки населения, а также развитие перспективных направлений экономики макрорегиона будут рассматриваться участниками блока «Россия дальневосточная».

В рамках направления «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» обсудят новые технологии жилищного строительства, современные транспортные системы, цифровизацию городов и развитие комфортной среды.

Блок «Люди, образование и патриотизм» будет посвящен сохранению традиционных семейных ценностей, новым тенденциям в среднем и высшем образовании, патриотическому воспитанию и поддержке культуры коренных народов.

Программа Форума также включает бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.

В стартовый день Восточного экономического форума состоится второй Международный форум «День сокола». Кроме того, запланированы Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также молодежная программа Дня будущего. Регионы ДФО по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3-8 сентября.

Камчатский край, как и остальные субъекты Дальневосточного федерального округа, представит свой региональный павильон на выставке «Улицы Дальнего Востока». В этом году наш регион собирается удивить гостей и участников форума, показав не только полностью обновленный туристический павильон, но и предоставив возможность буквально окунуться в путешествие по Камчатке с помощью виртуальной реальности, а также вспомнить события 170-летней давности – героической обороны Петропавловска-Камчатского.

На «Улицах Дальнего Востока» также будет доступна продукция популярных камчатских брэндов одежды и сувениров.

Часть павильона будет посвящена вкладу Камчатского края в специальную военную операцию. Будет представлено то оборудование, те предметы первой необходимости, которые изготавливается местными волонтерами и добровольцами и в последующем отправляется на фронт.