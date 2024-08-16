Предприятия Камчатки привлекли на работу 8 специалистов из других регионов

В Камчатском крае продолжается реализация государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и переселении для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения.

С начала 2024 года восемь граждан из других регионов нашли работу на полуострове. Четверо сменили место жительства на период временного трудоустройства. Остальные переселенцы нашли постоянную работу в районах региона. Так, в этом году в Елизове появился пилот, в Вилючинске – бухгалтер, в селе Мильково – педагог-психолог, а в посёлке Ключи – преподаватель ОБЖ.

«В регион активно привлекаются новые кадры для заполнения ряда вакантных мест. Одна из прибывших – жительница Алтайского края. Она самостоятельно обратилась в Кадровый центр Камчатского края за консультацией и выразила желание переехать в наш край с семьей для трудоустройства. Специалисты центра рассказали о государственной услуге по содействию в переезде и переселении, о размере финансовой поддержки, порядке и условии её предоставления. Одновременно с этим связались с работодателями из Мильковского округа и выяснили потребность в специалисте её квалификации. Результат взаимодействия – трудоустройство женщины», – рассказала главный специалист отдела анализа рынка труда Кадрового центра Камчатского края Мария Каргаева.

Переселения происходят и внутри края. Два жителя региона, при поддержке специалистов службы занятости населения, нашли работу в соседнем муниципальном районе и округе: один из них стал руководителем отделения в Петропавловске-Камчатском, другой соискатель – воспитателем в селе Эссо Быстринского района. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Кадровый центр Камчатского края принимает активное участие в переселении и переезде специалистов из других регионов России. Всем, кто решил выбрать полуостров, как место для дальнейшего развития карьеры, и, в последствии, трудоустроился по направлению службы занятости, оказывается финансовая поддержка. Им оплатят стоимость проезда, перевозку личных вещей и другое. Подробную информацию о государственной услуге по содействию безработным гражданам в переезде и переселении для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения можно получить на портале “Работа России”», – рассказал заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Иван Голованов.

Напомним, государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде и переселении для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения оказывается в Камчатском крае немногим более десяти лет. За это время услугой воспользовались 304 человека – 155 квалифицированных специалистов и 149 членов их семей.