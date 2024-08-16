Поликлинику в столице Камчатки возглавила врач-кардиолог из Саратова

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики на Камчатке возглавила врач-кардиолог из Саратова Екатерина Курлова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», общий медицинский стаж специалиста более 17 лет, 12 из них врач занимала руководящие должности.

Екатерина Курлова получает все положенные ей при переезде на полуостров меры поддержки, направленные на привлечение высоквалифицированных медицинских кадров.

«Впечатления от полуострова положительные, мне здесь нравится чистый воздух, вкусная вода, нравится отсутствие суеты. Кажется, что тут жизнь идёт размеренно. От министерства здравоохранения Камчатского края, которое активно ведёт информационную кампанию по привлечению медицинских кадров, я получила приглашение на работу. Я переехала на полуостров с семьей и планирую здесь задержаться. Для меня новое место работы – это новые клинические случаи, перспективы в карьере. Каждый новый этап жизни – это определённые приключения. Региональный Минздрав компенсировал все мои расходы на переезд. Начиная от билетов для меня и моей семьи до перевозки багажа. Также мне предоставили единовременную выплату в размере двух окладов на меня и на ребенка. Отмечу, что я снимаю жилье и часть расходов на него оплачивает мне министерство здравоохранения Камчатского края», – рассказала главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Курлова.

Министерством здравоохранения Камчатского края разработан и реализуется комплекс мероприятий в целях погашения кадрового дефицита отрасли в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

«Когда я только вступила в должность, у меня появилась возможность осмотреть некоторые городские и районные учреждения здравоохранения. Я могу с уверенностью сказать, что на Камчатке очень хорошее укомплектование оборудованием медицинских организаций. Здесь большие возможности для врачебной практики и ранней диагностики заболеваний», – добавила Екатерина Курлова.

Якорным проектом, который должен привлечь дополнительные медицинские кадры в регион, является строительство новой Камчатской краевой больницы. Ключевым фактором привлечения специалистов с материка станет правильная организация персонала и возможность работать на современном оборудовании. Создание нового учреждения на Камчатке задаст новый уровень оказания медицинской помощи гражданам.

Добавим, осенью этого года в Камчатский край прибудут 20 узконаправленных специалистов, а в регион, в рамках выездной диспансеризации из известных федеральных центров, прибудут молодые профессионалы, что тоже сыграет роль в привлечении интересующихся кадров.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому Минздраву усилить работу по привлечению медицинских специалистов в регион.

«Дефицит врачей является главной проблемой камчатского здравоохранения. Поставил задачу в каждодневном режиме прорабатывать этот вопрос, а не перекладывать ответственность на руководителей медицинских организаций. Позитивная тенденция есть, но работа должна быть усилена», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.