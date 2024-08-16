Второй многоквартирный дом для специалистов возводят в городе Елизово

В Елизове дом №1 по улице имени Защитников Донбасса на 188 квартир будет сдан до конца 2025 года. Квартиры в новостройке будут предоставлены специалистам востребованных профессий в рамках программы арендного жилья, которую реализуют Минвостокразвития России совместно с ДОМ.РФ.

«Камчатский край, как и все субъекты Дальневосточного федерального округа, является участником программы по созданию доступного арендного жилья, реализуемой при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. На территории региона порядка 670 квартир должно быть выкуплено и передано в аренду. Категории граждан, которые у нас имеют право претендовать на такое жилье уже определены: они коррелируются с постановлением Правительства Российской Федерации. В ближайшее время состоится заседание комиссии, в рамках которого будут определены конкретные жильцы, которые будут туда иметь возможность заселиться. Это востребованная категория граждан для развития Камчатского края», – подчеркнул министр строительства и жилищной политики Камчатского края Артём Фирстов.

Стройка ведётся согласно графикам производства работ, за которыми ведется весь необходимый надзор. Многоквартирный дом представляет собой монолитную железобетонную конструкцию с толщиной стен и перекрытий 180 сантиметров. В компании-подрядчике подчеркивают, что для нового дома были выбраны наиболее удачные планировочные решения квартир.

«На данном этапе у нас происходит завершение бетонных работ на первой секции. На этой неделе планируем бетонирование стен девятого этажа. Во второй и третьей секции у нас частично выполнены отделочные работы: квартирные стяжки на всех этажах, коридоры лифтовой площадки, частично приступили к наружным работам фасада. Также внутри у нас во второй третьей секции, выполненной подрядчиками, система вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения Благоустройство территории выполнено примерно на 50%», – рассказал представитель компании подрядчика Павел Розуваев.

Как ранее отмечал губернатор Камчатского края, реализация программы «Доступное жильё в Дальневосточном федеральном округе» на Камчатке позволит не только привлечь талантливых молодых специалистов, но и обеспечить комфортными квартирами наших жителей. Более 600 квартир будут выкуплены за счёт средств института развития ДОМ.РФ и переданы в аренду по востребованным специальностям тем, кто приезжает или уже работает в Камчатском крае.

В Петропавловске-Камчатском возводится жилой комплекс комфорт-класса на 160 семей на улице Арсеньева, 50% жилого фонда которого будет передано жителям в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО». Ввод дома в эксплуатацию состоится в сентябре 2024 года.