Участники СВО получат более 260 участков в Елизовском районе Камчатки

Более 260 участков готовятся к выдаче участникам специальной военной операции в Елизовском районе на Камчатке. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил один из перспективных участков, который находится в поселке Кеткино вблизи Раздольного. Там планируется к выдаче порядка 80 земельных участков. Как отметил глава Елизовского района Сергей Тюлькин, земли находятся рядом со всей необходимой инфраструктурой.

«Фактически рядом находится школа, детский сад и жилые дома. Также сделаем заезды, инфраструктура вся рядом. Здесь в перспективе участки будут интересны как участникам СВО, так и другим категориям граждан, так как они находятся не далеко от Елизова», - сообщил Сергей Тюлькин.

Всего в Елизовском районе планируются к выдаче более 260 земельных участков они находятся в Николаевке, Коряках, Красном, Елизовском городском поселении, Двуречье и других. Глава региона отметил удобное расположение планируемых участков. Кроме того платформа «Камчатка в порядке» делает выбор участков удобным.

«До этого момента формат предоставления земельных участков был неудобный. Благодаря запуску информационной платформы в Камчатском крае, жители региона могут получить достаточно исчерпывающую информацию о критериях, правилах предоставления земли, а также картографическую информацию об участке», - сказал Владимир Солодов.

Земельные участки предоставляются двум категориям граждан: тем ветеранам СВО или военнослужащим зоны специальной операции, которые награждены государственными орденами, перечень которых установлен Законодательством Российской Федерации, а также семьям погибших участников спецоперации.

Напомним, что право на получение земельного участка имеют как действующие, так и завершившие участие в специальной военной операции военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие, проходившие службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Эти участники СВО должны являться ветеранами боевых действий и быть удостоены звания героя Российской Федерации или награждены орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции.

Еще одна категория получателей – это члены семей перечисленных участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, ран, заболевания, полученных в ходе СВО. К членам семьи отнесены супруг или супруга, не вступившие в повторный брак на момент подачи заявления и получения земельного участка. В случае отсутствия у участника специальной военной операции зарегистрированного брака, правом на получение земельного участка могут воспользоваться его родители.