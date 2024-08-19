За звание лучших рыбаков на Камчатке боролись 60 участников Чемпионата

В Камчатском крае 18 августа на река Паратунка на рыболовной базе «Парамон» состоялся чемпионат Елизовского муниципального района по ловле кижуча в дисциплине спиннинг с берега. В состязаниях участвовали 60 человек, соревновавшихся за звание лучших рыбаков.

Победителем соревнований стал Артём Блошенко, который поймал рыбу общим весом более 30 килограммов, уверенно заняв первое место. Второе место завоевал Сергей Мочалов с уловом в 14 килограммов 740 граммов. Юрий Козырев, чей улов составил 11 килограммов 300 граммов, занял третье место. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в федерации рыболовного спорта Камчатского края.



Все участники получили памятные награды и призы от организаторов и спонсоров чемпионата. Спонсоры также ввели дополнительные номинации, по которым победители были награждены:



за «Волю к победе»: Лилия Николаева, Алексей Зинченко и Яна Бодаровская;

за «Самую маленькую рыбу»: Максим Руднев;

за «Самую большую рыбу»: Артем Блошенко;

в номинации «Самый опытный рыбак»: Андрей Дериглазов.



Отмечены также и спортивные достижения участников:



2 разряд: Артём Блошенко;

подтверждение 3 разряда: Максим Руднев;

3 разряд:

Сергей Мочалов;

Юрий Козырев;

Никита Соболев;

Олег Михайлов;

Алексей Гречко;

Максим Могилюк;

Сергей Зорин;

Игорь Осичкин;

Артем Зорин.



Для всех участников и зрителей организаторы подготовили традиционную уху, которая стала замечательным завершением праздничного дня. Погода также подарила рыболовам и болельщикам отличный солнечный день.



Организаторами и спонсорами соревнований выступили управление культуры, спорта и молодежной политики Елизовского муниципального района, рыболовная база «Парамон», рыболовный магазин «БигРивер», краевое общество охотников и рыболовов, рыболовный магазин «Страна рыбаков» и федерация рыболовного спорта Камчатского края.

Фото здесь.