Почти 280 миллионов рублей на пособия по беременности и родам направлены с начала 2024 года — СФР по Камчатскому краю

С января 2024 года пособие по беременности и родам получили 1 492 женщины, рассказали ИА «Камчатка» в отделении СФР по Камчатскому краю. На эти цели было направлено 279,5 миллионов рублей.

«Минимальный размер пособия составляет 88 565 рублей, максимальный – 737 707 рублей. Максимальная сумма назначается в случае длительного отпуска по беременности и сложных родах. Продолжительность отпуска по беременности и родам может составлять 140 календарных дней при нормальных родах, при осложненных родах — 156 дней и 194 дня — при многоплодной беременности. Если ребенок был усыновлен в возрасте до трех месяцев, пособие выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 календарных дней с его рождения», — рассказали в фонде.