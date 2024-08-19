 Курение – причина более 20-ти онкологических заболеваний

Факторы риска развития рака лёгких медики делят на две категории - внутренние и внешние.

К первым относится наследственный анамнез: считается, что если кто-то из кровных родственников болел или погиб от рака легкого, то у этого человека повышен риск развития рака легкого.



Также к внутренним факторам риска нужно отнести хронические заболевания легкого, которые автоматически переводят человека в группу риска.



Все остальные факторы - внешние. Это работа, связанная с вредными химическими, с дизельными выхлопами, асбестом, мышьяком и т.д., а также работа в помещениях с повышенной запыленностью, с повышенным количеством радона.



Курение является причиной развития более двадцати двух злокачественных новообразований различных локализаций и увеличивает риск развития рака легкого более чем в 15 раз.