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  4.  Курение – причина более 20-ти онкологических заболеваний

 Курение – причина более 20-ти онкологических заболеваний

12:17
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 Курение – причина более 20-ти онкологических заболеваний

Факторы риска развития рака лёгких медики делят на две категории - внутренние и внешние.

К первым относится наследственный анамнез: считается, что если кто-то из кровных родственников болел или погиб от рака легкого, то у этого человека повышен риск развития рака легкого.

Также к внутренним факторам риска нужно отнести хронические заболевания легкого, которые автоматически переводят человека в группу риска.

Все остальные факторы - внешние. Это работа, связанная с вредными химическими, с дизельными выхлопами, асбестом, мышьяком и т.д., а также работа в помещениях с повышенной запыленностью, с повышенным количеством радона.

Курение является причиной развития более двадцати двух злокачественных новообразований различных локализаций и увеличивает риск развития рака легкого более чем в 15 раз.

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