Участниками первой смены экофорума на Камчатке станут 300 молодых людей из 18 стран мира

В Камчатском крае сегодня, 19 августа, начинает свою работу Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Участниками первой смены станут 300 молодых людей из всех субъектов России и из 18 стран мира в возрасте от 14 до 35 лет.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», торжественная церемония открытия состоится 20 августа на территории биатлонного комплекса имени Фатьянова. С приветственным словом к участникам форума, жителям и гостям Камчатского края обратятся представители правительства Российской Федерации и региональных органов власти, а завершат церемонию открытия выступления творческих коллективов и приглашённых гостей. Среди прочих деятелей культуры церемонию открытия посетит группа «Корни».

«Во вторник в 20:00 на стадионе имени Фатьянова состоится торжественная церемония открытия Молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край". В рамках торжественной церемонии выступит группа "Корни" и барабанное шоу из Москвы и лучшие артисты Камчатского края. Приглашаем всех жителей и гостей нашего региона на торжественную церемонию открытия», - рассказал Павел Ясевич, заместитель председателя правительства Камчатского края.

Организаторами Всероссийского молодёжного экологического форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Генеральным партнёром форума – Госкорпорация «Росатом». Официальными спонсорами – Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», Газпромбанк (АО), ПАО «СИБУР Холдинг». Официальными партнёрами – Движение Первых, Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Фонд Мельниченко.