Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Участниками первой смены экофорума на Камчатке станут 300 молодых людей из 18 стран мира

Участниками первой смены экофорума на Камчатке станут 300 молодых людей из 18 стран мира

12:45
56
Участниками первой смены экофорума на Камчатке станут 300 молодых людей из 18 стран мира

В Камчатском крае сегодня, 19 августа, начинает свою работу Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Участниками первой смены станут 300 молодых людей из всех субъектов России и из 18 стран мира в возрасте от 14 до 35 лет.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», торжественная церемония открытия состоится 20 августа на территории биатлонного комплекса имени Фатьянова. С приветственным словом к участникам форума, жителям и гостям Камчатского края обратятся представители правительства Российской Федерации и региональных органов власти, а завершат церемонию открытия выступления творческих коллективов и приглашённых гостей. Среди прочих деятелей культуры церемонию открытия посетит группа «Корни».

«Во вторник в 20:00 на стадионе имени Фатьянова состоится торжественная церемония открытия Молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край". В рамках торжественной церемонии выступит группа "Корни" и барабанное шоу из Москвы и лучшие артисты Камчатского края. Приглашаем всех жителей и гостей нашего региона на торжественную церемонию открытия», - рассказал Павел Ясевич, заместитель председателя правительства Камчатского края.

Организаторами Всероссийского молодёжного экологического форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Генеральным партнёром форума – Госкорпорация «Росатом». Официальными спонсорами – Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», Газпромбанк (АО), ПАО «СИБУР Холдинг». Официальными партнёрами – Движение Первых, Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Фонд Мельниченко.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Молодые медики возвращаются на Камчатку по итогам целевого обучения
Глава Мильковского округа на Камчатке опроверг информацию о захоронении участника СВО на дороге
На Камчатке закончили заливку первой плиты фундамента дома № 13 на улице Красинцев
Знаки «Жена участника СВО» вручили жительницам села Мильково на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.